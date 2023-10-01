وزير الداخلية العراقي يكشف أسباب حريق الحمدانية ويقيل عددا من المسؤولين (شاهد)

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن حادث حريق الحمدانية كان عرضيًّا، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي لوقوعه.

وأضاف الشمري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الحريق تسبب في إجلاء 600 شخص من داخل القاعة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 107 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين 85 شخصًا.

وأشار الشمري إلى أن لجنة التحقيق أوصت في ضوء النتائج التي توصلت إليها، باعتبار ضحايا حادث الحمدانية “شهداء”، وإعفاء كل من قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى من مناصبهم.

كما أوصت اللجنة بإعفاء كل من مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني من مناصبهم، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تحقيقي لدراسة أسباب ضعف الاستجابة للحادث.

وكان حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، قد أعلن أمس إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة في الحادث، من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

ويُعَد الحريق هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة مئات الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك حريق بأحد مستشفيات بغداد في عام 2021، وغرق عبّارة نهرية بمدينة الموصل في 2019.

ويسجل العراق سنويًّا آلاف الحوادث بين الحرائق والغرق، ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلّفت أعدادًا من المصابين، وغالبًا ما تعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية وتحقيقات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين.