إسرائيل تعترف بمقتل قائد عسكري كبير خلال مواجهة تسلل من لبنان والجهاد الإسلامي تعلن قتل ضابطين

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط في صفوفه، خلال اشتباكات وقعت في وقت سابق أمس الاثنين، على الحدود مع لبنان في حين أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن مجموعة من أفرادها قتلت ضابطين إسرائيليين.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن ضابطا كبيرا قتل على الحدود مع لبنان ونقلت عن جيش الاحتلال “مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد في اشتباك مع أفراد تسللوا من الأراضي اللبنانية”.

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شاهد الفيديو 🔻https://t.co/lwejC16j1V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

قتل ضابطين

من جانبها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن مجموعة من أفرادها قتلت ضابطين إسرائيليين وأصابت 5 من جنود جيش الاحتلال خلال اقتحامهم لأحد المواقع العسكرية على حدود لبنان.

وقالت في بيان نشرته اليوم الثلاثاء “مجموعة من مقاتلينا في سرايا القدس، تمكنت أمس الاثنين من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكا مسلحا من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة 5 من الجنود بجراح مختلفة”.

وذكرت الجهاد في بيانها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، أن العملية التي نفذتها مجموعة من مقاتليها في سرايا القدس-ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة- أسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد المجموعة أيضا.

وفجر يوم السبت أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة في المسجد الأقصى.

من جانبه، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل عدوانه على غزة بشن غارات عنيفة على مناطق عديدة في القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشة متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مـ ـوت ودمـ ـار.. المشهد في #غزة بعد الـ ـغـ ـارات الجوية التي نفذها #الاحتلال #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/ou7S2GxZpx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين في رد أولي على مقتل 3 من أفراده في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه قصف مركز قيادة فرقة الجليل ومركز قيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي، بواسطة الصواريخ الموجَّهة وقذائف الهاون، ‏وأصابها إصابات مباشرة.

وأكد أن القصف جاء ردا على مقتل 3 من أفراده في قصف إسرائيلي على بلدات وقرى لبنانية، في حين أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن جنوده تمكنوا بدعم من طائرات مروحية من قتل اثنين من المسلحين على الأقل عبرا الحدود من لبنان.