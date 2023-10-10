الحوثي: مستعدون للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل إذا تدخلت أمريكا

قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، إن جماعته مستعدة للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل “إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر” في المواجهات الحالية مع الفلسطينيين.

وأضاف الحوثي، في كلمة متلفزة أوردتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين “نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، لفعل ما نستطيع”.

وتابع “إذا تدخل الأمريكي بشكل عسكري مباشر، فنحن مستعدون للمشاركة ضد إسرائيل، حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيَّرات، والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع”.

شاهد | كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية#طوفان_الأقصى#شاهد_المسيرة pic.twitter.com/Fuzi2YsLpg — شاهد المسيرة (@ShahidAlmasirah) October 10, 2023

واستطرد “سنحرص أن يكون لدينا الخيارات المساعدة على فعل ما يكون له الأثر الكبير، في إطار تنسيقنا مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة”.