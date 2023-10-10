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الحوثي: مستعدون للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل إذا تدخلت أمريكا

الحوثي أكد أنه إذا تدخلت واشنطن بشكل عسكري مباشر، فجماعته مستعدة للمشاركة ضد إسرائيل (وسائل التواصل)
الحوثي أكد أنه إذا تدخلت واشنطن بشكل عسكري مباشر، فجماعته مستعدة للمشاركة ضد إسرائيل
10/10/2023-|آخر تحديث: 10/10/202310:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، إن جماعته مستعدة للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل “إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر” في المواجهات الحالية مع الفلسطينيين.

وأضاف الحوثي، في كلمة متلفزة أوردتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين “نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، لفعل ما نستطيع”.

وتابع “إذا تدخل الأمريكي بشكل عسكري مباشر، فنحن مستعدون للمشاركة ضد إسرائيل، حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيَّرات، والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع”.

واستطرد “سنحرص أن يكون لدينا الخيارات المساعدة على فعل ما يكون له الأثر الكبير، في إطار تنسيقنا مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة”.

المصدر : وسائل إعلام يمنية