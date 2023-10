الرئيس الفنزويلي مادورو يتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي قرّرت تل أبيب فرض حصار مطبق عليه، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون مساء أمس الاثنين إنّ “الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا، قرأناه بعناية، بيانًا تحذيريًّا وتنبيهيًّا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة”.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد أبدى قلقه الشديد إزاء تداعيات القرار الإسرائيلي، وأعرب في بيان عن قلقه إزاء قرار الدولة العبرية فرض “حصار مطبق” على قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفنزويلي قائلا “سبق أن شهدنا في الماضي مذابح، مجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني”، وقال إن الفلسطينيين يتعرّضون لنظام فصل عنصري جديد.

وطالب مادورو بوقف إطلاق النار، وباحترام حقوق الشعوب، وأضاف “أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام”.

The @UN must be allowed access to deliver urgent humanitarian assistance to Palestinian civilians trapped & helpless in the Gaza Strip.

I appeal to the international community to mobilize immediate humanitarian support for this effort. pic.twitter.com/Y3VmubuhtV

