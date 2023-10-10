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العثور على 100 جثة في موقع إسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة (فيديو)

هؤلاء القتلى من بين 1000 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا على يد حركة حماس (وسائل التواصل)
هؤلاء القتلى من بين 1000 قتيل في الجانب الإسرائيلي (وسائل التواصل)
10/10/2023-|آخر تحديث: 10/10/202308:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت منظمة “زاكا” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن متطوعيها عثروا على 100 جثة في تجمّع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتطوع والمتحدث باسم المنظمة موتي بوكجين “كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة”. وأضاف “لقد أطلقوا النار على الجميع”.

واستُشهد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت 830 فلسطينيا، وفق سلطات القطاع. بينما بلغ عدد القتلى في إسرائيل نتيجة العملية العسكرية التي شنتها حركة حماس وفصائل المقاومة أكثر من 1000.

المصدر : الفرنسية