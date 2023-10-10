العثور على 100 جثة في موقع إسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة (فيديو)

أعلنت منظمة “زاكا” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن متطوعيها عثروا على 100 جثة في تجمّع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتطوع والمتحدث باسم المنظمة موتي بوكجين “كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة”. وأضاف “لقد أطلقوا النار على الجميع”.

מתנדבי זק״א, ביחד עם הצבא והמשטרה, פעלו ופועלים עדיין ללא לאות וביראת קודש כדי לבצע את כל הנדרש לטיפול בכבוד המת.

המתנדבים פרוסים בכל השטחים ומבצעים פעילות קודש של איתור והעברה, גם תחת אש.#IsraelUnderAttack #StandWithIsrael #StandWithUs #Israeli #IsraelNow #israel pic.twitter.com/s9RRyrnaMw — זק״א (@zakaHQ) October 10, 2023

واستُشهد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت 830 فلسطينيا، وفق سلطات القطاع. بينما بلغ عدد القتلى في إسرائيل نتيجة العملية العسكرية التي شنتها حركة حماس وفصائل المقاومة أكثر من 1000.