تضامنا مع غزة.. مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء العالم تندد بقتل الأطفال والمدنيين (فيديو)

خرجت مظاهرات في العديد من الدول، تضامنا مع غزة وضد الهجمات الإسرائيلية العنيفة عليها، وتنديدا بقتل الأطفال وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 4 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات المستمرة لليوم الرابع في القطاع إلى 765 قتيلا و4 آلاف مصاب.

تضامنا مع #فلسطين.. مظاهرات في مختلف أنحاء العالم للتنديد بالــقـصف الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VIdw9GLD2q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

ضد الفصل العنصري

وخرجت مظاهرات تضامن مع غزة في العديد من الدول، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في سيدني بأستراليا، حمل خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالعدوان على غزة وبالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

وتحت عنوان “فلسطين حرة. لا للحرب على غزة” خرجت مظاهرات مساندة لغزة -قبل ساعات من إضاءة دار الأوبرا في سيدني باللونين الأزرق والأبيض لإسرائيل، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا لغزة.

وسار المتظاهرون إلى دار الأوبرا في سيدني وأعربوا عن غضبهم من الوضع في غزة ودعم الحكومة الأسترالية لإسرائيل، حيث أضاءت مشاعل وألقي بعضها على الدرج أمام دار الأوبرا في سيدني وتأخر عرض الأشرعة باللونين الأزرق والأبيض لأكثر من نصف ساعة.

وفي إسبانيا نظمت وقفة تضامنية بدعوة من منظمات التضامن مع فلسطين والجالية الفلسطينية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتنديدا بالصمت الدولي.

وفي ألمانيا خرجت مساء أمس الاثنين مظاهرة ضد “الفصل العنصري في إسرائيل”، ولوح المتظاهرون بالأعلام ووصفوا حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها مثل الجحيم”.





مسيرات تضامن مع غزة

وتظاهر عشرات الأمريكيين في نيويورك، للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتجمّع العشرات وهم يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد على الحق في مقاومة الاحتلال وأخرى ترفض وصفها بالإرهاب، وتطالب بتحرير فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وفي إسطنبول خرجت مسيرة بالسيارات والدراجات النارية، رفعت علم فلسطين، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي إندونيسيا خرجت مظاهرات تأييد لغزة وتنديدا بالعدوان عليها، كما نظمت مدارس متوسطة وثانوية عديدة لمسلمي مدينة مراوي بجنوب الفلبين برامج توعوية ومسيرات تضامنية مع سكان قطاع غزة وأهل فلسطين.