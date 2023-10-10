“راحت ريم”.. كلمات مؤثرة لفلسطينيين استُشهد أطفالهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة (فيديو)

تحصد صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة لليوم الرابع على التوالي الأرواح دون تمييز بين كبار وصغار. وقد وصل عدد الشهداء من الأطفال إلى 91، وفق إحصاء لوزارة الصحة في غزة مساء أمس الاثنين.

واستُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين بينهم رضيع جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ووصل عدد كبير من الأطفال شهداء وجرحى، مساء أمس الاثنين، إلى مستشفى الشفاء في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وهرعت طواقم الإنقاذ إلى إسعاف الجرحى منهم، الذين كانوا في هالة من الذهول والصدمة.

ونقل المواطنون الأطفال إلى المستشفى في سياراتهم الخاصة، بسبب صعوبة تنقل سيارات الإسعاف وسط شوارع غزة المُدمرة جراء قصف جيش الاحتلال، كما أنها تُستهدف من طرف صواريخه بشكل مباشر.

وحمل أب طفلته الصغيرة إلى المستشفى بين ذراعيه وهي فاقدة للوعي، وظل يردد “فيها نفس عم تتحرك”، وغلبت الصدمة على أم فقدت ابنتها وهي تردد في أحد ممرات المستشفى “ريم كانت ترتب الشنطة حتى تهرب إذا صار ما صار، لكن راحت ريم، استُشهدت ريم”.

ونقلت عدسات الكاميرات من مستشفى الشفاء مشاهد مفجعة لرُضّع مضرّجين بدمائهم يتلقون العلاج والإسعافات من الطواقم الطبية.

"نجوا من بين الركــ ـام".. هكذا بدا عدد من أطفال #غزة لحظة وصولهم إلى المستشفيات بعد قـ ـصـ ـف منازلهم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/m8K77kPNTL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وانهار أب آخر بكاءً، أمس الاثنين، في المستشفى وهو يحمل رضيعته بعد أن استُشهدت مردّدًا “نحمد الله ونشكره، عصفورة من عصافير الجنة”، مضيفًا “حسبنا الله ونعم الوكيل على الاحتلال، كلنا فداء للمقاومة”، وأكد الأب أن الاحتلال يستهدف الأطفال.

ووصلت إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” برفح في غزة، مساء أمس الاثنين، رضيعة حديثة الولادة بعد إصابتها بغارة إسرائيلية على القطاع.

وتستهدف صواريخ الاحتلال الإسرائيلي المنازل والأحياء السكنية في غزة وتُسقط عددا كبيرا من الأطفال والنساء والشيوخ، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أمس، إنه “تم تسجيل 8 مجازر على الأقل بحق العائلات”.

وأقامت روضات مخيم شاتيلا، اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامن ودعم لأطفال غزة، وجابت المسيرة شوارع المخيم، ورفع الأطفال الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات العودة والمحبة لفلسطين.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.