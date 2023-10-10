عسقلان تحت النار.. القسام تدك المدينة بالصواريخ وتتوعد بتهجير أهلها (فيديو)

أطلقت كتائب عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية عدة باتجاه عسقلان، بعد مهلة أعلنت عنها الكتائب لسكان المدينة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام “إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين، سنواصل دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم سننتقل لتهجير مدينة أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت “القسام” سكان عسقلان، حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي لمغادرتها، “ردا على جريمة تهجير العدو للسكان وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة”.

عاجل | الخامسة بالدقيقة.. كــتائب الــ ــقسـام تطلق رشقات صــاروخـيــة باتجاه #عسقلان ردا على الـغـ ــارات المتواصلة على القطاع#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3oZYS61rDv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 765 شهيدا و4 آلاف مصاب، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 1000، بينما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى بلغ 2806 بينهم 106 في حالة خطيرة.