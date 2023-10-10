فلسطيني يتوعد الاحتلال حاملا جثة طفلة: “والله لنمرّ على تل أبيب” (فيديو)

توعد شاب فلسطيني من قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بدخول تل أبيب.

وكان الشاب يحمل جثة طفلة شهيدة بين ذراعيه، انتشلها من تحت أنقاض منزله بعد قصف جوي لجيش الاحتلال.

ووثقت عدسات الكاميرات وعيد الشاب لجيش الاحتلال، وهو في غضب عارم من وسط الدمار والركام الذي خلفته غارات الاحتلال.

وتواصلت غارات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة المناطق والأحياء السكنية في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 900 شهيد، و4500 مصاب.

وأضافت الوزارة “18 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن”.

ونوهت الوزارة إلى أن تعطل شبكة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يتسبب في تأخير تحديث أعداد الشهداء والجرحى.