“لم يبقَ حجر على حجر”.. الطائرات الإسرائيلية تحول أرقى أحياء غزة إلى ركام (فيديو)

كشف ضوء نهار اليوم الثلاثاء، الكارثة التي حلّت بحي الرمال غرب مدينة غزة، حيث تحولت مناطق منه جراء القصف المكثف الذي شنّته المقاتلات الإسرائيلية إلى أكوام من الركام.

هذا الحي الذي كان يعرف بأنه “أرقى أحياء القطاع” مسحت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية، عددا من المنازل والبنايات بشكل كامل وحولتها إلى كومة من الركام والحديد.

”لم يبقَ حجر على حجر”.. لقطات جديدة توثق حجم الـدمـار الهائل في حي الرمال بسبب استهدافه المتكرر بـ ــصــواريـ ــخ الاحتلال الإسرائيلي. #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/R27dSxyoLv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

صدمة وحزن

سادت حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الفلسطينيين الذين تفقدوا منازلهم ففوجئوا بحجم الدمار الواسع في المنطقة، كما لحقت بالمنازل التي لم يتم تدميرها بشكل كامل أضرارا كبيرة بحيث لم تعد تصلح للسكن.

وإضافة إلى تدمير المنازل والعمارات السكنية استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، أمس الاثنين، مقرات وزارات حكومية ومنشآت خدمات ومساجد ومدارس.

وعلى وقع هذه الهجمات فرّت العائلات التي تقطن الحي إلى مناطق أخرى، وخرجت عائلات أخرى من منازلها في ساعات مبكرة اليوم بعد مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بترك منازلها فورا.

استمرار القصف والتدمير

وواصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شنّ غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وسط تحذيرات أممية ودولية ومخاوف من كارثة ستحل بالقطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخاصة في المسجد الأقصى.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وواصل شنّ غارات عنيفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.