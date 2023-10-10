مخاوف من أوضاع كارثية في غزة.. والأمم المتحدة: الحصار الكامل للقطاع محظور بموجب القانون الدولي

أكّدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه أمس الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت)، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف عقب عملية “طوفان الأقصى”.

“احترام كرامة الناس”

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، مشبّهًا الوضع بـ”برميل بارود متفجّر”.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان في بيانه قائلا “القانون الإنساني الدولي واضح. الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات”.

وأكد بيان المسؤول الأممي، أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصًا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.

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وقال إن “فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، وإلا فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وفرضت إسرائيل حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي أصلا.

هدم المباني

وقال مفوض المسؤول الأممي نقلا عن معلومات جمعها مكتبه إن العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مباني سكنية من بينها أبراج كبيرة ومدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة؛ وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في هذا الصدد “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بتوخي الحذر دومًا لتجنب سقوط مدنيين وأهداف مدنية يتعين تطبيقه طوال الهجمات”.

من ناحية أخرى رجح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن يكون هناك نقص حاد في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها.

وفي تعليق على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، تشديد الحصار على قطاع غزة، قال تورك إن القانون الدولي يحظر الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.

دعت حركة حـ ـمـ ـاس إلى إعلان يوم الجمعة المقبل "جمعة طوفان الأقصى" يومًا للنفير العام في العالم العربي والإسلامي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت حـ ـمـ ـاس في بيان لها الشباب في الضفة الغربية والقدس بالخروج في حشود ومهاجمة قوات الاحتلال… pic.twitter.com/FGVKWGKBsG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

فتح ممرّ إنساني

وفي هذا السياق، طلبت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.

وأشارت المنظمة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، وقالت إن قوات الاحتلال قامت بـ13 هجوما مؤكدا على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد.

تضامنا مع #فلسطين.. مظاهرات في مختلف أنحاء العالم للتنديد بالــقـصف الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VIdw9GLD2q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

يأتي ذلك في وقت قالت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود إلى مستوى جديد من المعاناة.

وأمس الاثنين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، فرض حصار شامل على قطاع غزة، ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك”.