نائبة في الكونغرس تدعو لقطع الدعم العسكري الأمريكي عن إسرائيل

دعت النائبة الأمريكية الديمقراطية كوري بوش، إلى قطع الدعم العسكري الأمريكي عن إسرائيل، وقالت إن “الهجمات كانت استجابة للاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت النائبة في بيان “يجب أن يكون تركيزنا النهائي على سلام عادل ودائم يضمن السلامة للجميع في المنطقة”.

وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر مزيدا من الانتهاكات، مؤكدة أن الاستجابة العسكرية ستؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأكّدت كوري بوش، أنه، وكجزءٍ من تحقيق سلامٍ عادلٍ ودائم “يجب أن نفعّل دورنا لوقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري”.

وفي وقتٍ سابق، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال كيربي للصحفيين: “سيكون هناك مزيدٌ من المساعدات الأمنية في الأيام المقبلة”. وأضاف، أن واشنطن تهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلب إسرائيل مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم تلبية طلبها “بأفضل السبل الممكنة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، أنها ستقدم ذخائر ومعدات لإسرائيل وستعزز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن “حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة بمعدات وإمدادات إضافية، بينها ذخائر”.

وأضاف أنه وجّه حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وبيّن أوستن أن بلاده ستقدم مساعدات أمنية لإسرائيل.