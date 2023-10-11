أوقعت 16 شهيدا من عائلتين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في خان يونس (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق عائلتين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استُشهد إثرها 16 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

ووردت إلى قناة الجزيرة مباشر مقاطع فيديو عبر الخط الساخن، تُظهر حالة من الاستنفار داخل مجمع ناصر الطبي إثر استهداف منازل في دوار بني سهيلا.

وبينما كانت طواقم الإسعاف تهرع لنقل المصابين من سيارات الإسعاف، مرَّ من أمام المستشفى أكثر من موكب جنائزي لشهداء قضوا بالقصف الإسرائيلي، في مشهد وكأنه أصبح اعتياديا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي الآغا وأبو شاب على رؤوس ساكنيهما دون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 8 أفراد من كل عائلة، فضلا عن إصابة العشرات.

وما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المحاذية للشريط الحدودي، خاصة منطقة شرقي خان يونس، وشمالي قطاع غزة، بينما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المحاذية للبحر.

واستُشهد 1055 فلسطينيا وأصيب 5184 بجروح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع السبت الماضي، وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.