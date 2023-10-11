إسرائيل تقصف أراضي سورية بعد إطلاق قذائف على الجولان المحتل

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، الأراضي السورية ردا على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان التي احتلتها في عام 1967.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته “ترد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية، بعد رصد إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تبادل القصف عبر الحدود بين جيش الاحتلال وسوريا منذ بدء التصعيد الأخير في قطاع غزة، بعدما شنّت حركة حماس عملية مباغتة ضد إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وجاء إطلاق القذائف من الأراضي السورية والرد الاسرائيلي عليها، بعد ساعات من تبني كتائب القسام، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل.

وأعقب إطلاق الصواريخ من لبنان، تبادل للنيران بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.