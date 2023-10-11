الاحتلال يقصف الجامعة الإسلامية في غزة للمرة الثانية ويخطط لتدمير جميع المقرات الحكومية (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر كل المؤسسات الخدمية والحكومية في قطاع غزة بغارات مكثفة، كان أحدثها قصف الجامعة الإسلامية في حي الرمال غربي مدينة غزة، صباح اليوم الأربعاء للمرة الثانية.

وأضاف محمد وشاح أن الاحتلال شن غارات مكثفة وقوية للغاية على مجمع أنصار الحكومي ومنطقة الجامعات في القطاع بالإضافة إلى مراكز أمنية في القطاع.

وتابع المراسل أن هذه الاستهدافات سبقتها غارات مكثفة واستهداف لمنزل سكني لعائلة الأغا في خان يونس، واستهداف متكرر لمناطق في شمال وجنوب القطاع المحاصر.

وقال الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن أكثر من 263 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع المحاصر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات من طائراته قصفت أكثر من 200 هدف خلال الليل في حي بمدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلي وصل إلى 950 شهيدا على الأقل، بينما أصيب أكثر من 5000 آخرين في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.