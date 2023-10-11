خالد مشعل يدعو لـ”النفير للجهاد” ونجدة غزة إغاثيا وماليا (فيديو)

دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأمة الإسلامية إلى “النفير للجهاد” لنصرة المسجد الأقصى، وطالب بنجدة غزة إغاثيا وماليا.

وقال مشعل في كلمة له مساء أمس الثلاثاء “ادعوكم في هذه اللحظة للنفير للجهاد، وحينما يرى العالم أن الأمة انتصرت للأقصى، وقوافل المجاهدين بدأت تذهب لتريق دمها من أجل فلسطين، سيتغير المشهد”.

وتابع “يا أحرار الأمة، هذا تاريخ يُصنع، فكونوا في صفحته الذهبية المشرقة، ولا تكونوا في الصفحة السوداء”.

وأضاف “يا أمتنا، غزة تستغيث بكم لنجدتها إغاثيا وماليا. نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يطبق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءا أخضر أمريكيا وصمتا عربيا”.

"وجهوا رسالة غضب عبر الساحات والميادين"..

رئيس حركة حـ ــمـــ ــاس في الخارج يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد #الأقصى والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني#طوفان_الأقصى | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rNIrSlfwhI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

ودعا مشعل الأردن والعشائر الأردنية والمخيمات إلى الانخراط بجانب كتائب القسام بمعركة طوفان الأقصى، والتوجه إلى الحدود مع فلسطين.

وأضاف “اليوم نحتاج دماء وأرواحا، لا تضامنا ودعاء فقط. غزة صنعت طوفان الأقصى، انتصرت فيه للمسجد الأقصى وتصدت للخطر الداهم ضده”.