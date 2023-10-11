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خالد مشعل يدعو لـ”النفير للجهاد” ونجدة غزة إغاثيا وماليا (فيديو)

مشعل دعا الأمة إلى النفير للجهاد لنصرة المسجد الأقصى (الجزيرة مباشر)
مدة الفيديو 03 minutes 45 seconds
11/10/2023

دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأمة الإسلامية إلى “النفير للجهاد” لنصرة المسجد الأقصى، وطالب بنجدة غزة إغاثيا وماليا.

وقال مشعل في كلمة له مساء أمس الثلاثاء “ادعوكم في هذه اللحظة للنفير للجهاد، وحينما يرى العالم أن الأمة انتصرت للأقصى، وقوافل المجاهدين بدأت تذهب لتريق دمها من أجل فلسطين، سيتغير المشهد”.

وتابع “يا أحرار الأمة، هذا تاريخ يُصنع، فكونوا في صفحته الذهبية المشرقة، ولا تكونوا في الصفحة السوداء”.

وأضاف “يا أمتنا، غزة تستغيث بكم لنجدتها إغاثيا وماليا. نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يطبق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءا أخضر أمريكيا وصمتا عربيا”.

ودعا مشعل الأردن والعشائر الأردنية والمخيمات إلى الانخراط بجانب كتائب القسام بمعركة طوفان الأقصى، والتوجه إلى الحدود مع فلسطين.

وأضاف “اليوم نحتاج دماء وأرواحا، لا تضامنا ودعاء فقط. غزة صنعت طوفان الأقصى، انتصرت فيه للمسجد الأقصى وتصدت للخطر الداهم ضده”.

المصدر : الجزيرة مباشر