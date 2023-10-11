دمار كبير وحرائق.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية لعسقلان (فيديو)

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهر اليوم الأربعاء، ضربة صاروخية إلى مدينة عسقلان، حيث دوت صفارات الإنذار.

وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على استمرار تهجير المدنيين، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن صفارات الإنذار انطلقت في عسقلان وغلاف قطاع غزة.





وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع حرائق وتصاعد الدخان، بينما عملت فرق الإطفاء لمحاولة إخمادها، وبيَّنت الصور آثار القصف في مستوطنة عقب استهدافها بصواريخ المقاومة.

وأمس الثلاثاء، أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية عدة باتجاه عسقلان، بعد مهلة أعلنت عنها الكتائب لسكان المدينة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.





وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القصف الصاروخي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من سكان المدينة، وقالت كتائب القسام “إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين، فسنواصل دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم سننتقل لتهجير مدينة أخرى”.

وأمهلت كتائب القسام سكان عسقلان حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي لمغادرتها، وقالت إن ذلك يأتي “ردا على جريمة تهجير العدو للسكان وإجبارهم على النزوح من منازلهم في مناطق عدة من قطاع غزة”.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في حين تطلق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل ردا على الغارات المتواصلة على القطاع.