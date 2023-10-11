شاهد.. أم مصابة تودّع طفلتها الشهيدة في غزة

ودّعت امرأة فلسطينية مصابة طفلتها الشهيدة بأحد مستشفيات قطاع غزة في مشهد مؤلم، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهما، وأردى الطفلة قتيلة وخلَّف إصابات بين أفراد الأسرة.

وظهرت الأم، صباح اليوم الأربعاء، في لقطات نقلتها الجزيرة مباشر وهي تجلس على كرسي متحرك بسبب الإصابة، بينما يحمل أحد أفراد الأسرة جثة الطفلة الملفوفة في الكفن.

وبادر أحد أفراد الأسرة بكشف وجه الطفلة من الكفن حتى تطبع الأم على جبينها القُبلة الأخيرة، بينما كانت تدعو الله أن يجعلها شفيعة لها في الجنة وأن يرحمها.

وانهارت الأم مباشرة بعد رؤية وجه صغيرتها، وعبّرت عن حرقة قلبها بالصراخ، بينما كانت العائلة تحاول تهدئتها، وبجانب الأم استلقت ابنتها الكبرى التي كانت مصابة في رجلها.

بدأت أخت الطفلة الشهيدة بالصراخ والبكاء، في مشهد كان يعبّر عن الألم والحسرة، بينما يستهدف الاحتلال الإسرائيلي منازل المدنيين وأحياءهم السكنية والمستشفيات والمدارس أيضا.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ردا على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء معركة طوفان الأقصى، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلَّف 1055 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين بأيدي المقاومة الفلسطينية إلى 1200.

في المقابل، شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وإنهم يعيشون ظروفا صعبة.