شاهد: مصرية فقدت عائلتها وأصيب طفلها في العدوان الإسرائيلي على غزة

رصدت عدسات الكاميرات مشاهد مؤلمة من أروقة مستشفيات قطاع غزة القابع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، الأربعاء، لشهداء أو مصابين ومن فقدوا أسرهم بالكامل أو أفرادا منها.

ودخلت امرأة في حالة انهيار تام بعد استشهاد عدد من أفراد أسرتها في قصف للاحتلال لمنزلهم بالقطاع.

وظهرت المرأة وهي تبكي وتصرخ في المستشفى قائلة “يا رب يعطيكم حقكم يا شعب غزة”، فيما أمسكت بيد طفلها المصاب على مستوى الرأس.

وبينما لم تقوَ على تفسير ما يجري من شدة الصدمة، أوضحت امرأة أخرى أن الأولى من مصر جاءت لزيارة أهل زوجها منذ أسبوع فقط قبل بداية القصف.

وأفادت بأن حماتها وعددا من أهل زوجها استُشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه جاء دون سابق إنذار لهم.

ويستهدف القصف المدنيين بشكل كبير، إذ تنزل صواريخ الاحتلال على المنازل والمستشفيات والمدارس، كما يستهدف المنشآت الحكومية والبنى التحتية بالقطاع المحاصر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أكثر من 263 ألفا و934 مواطنا نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على القطاع.

وأوضح أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن.

الخارجية والمغتربين// #الإبادة_الجماعية التي ترتكبها #إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة تتجلى يومياً بأبشع صورها

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// The #genocide committed by #Israel against our people in Gaza Strip is revealed daily in its ugliest forms… pic.twitter.com/kuv6yjPMuQ

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 11, 2023