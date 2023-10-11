شاهد: وزير الخارجية البريطاني يهرع للاختباء في إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار

قالت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اضطر للهروب للاختباء في إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار من هجوم صاروخي للمقاومة الفلسطينية.

وقالت القناة إن الوزير والوفد المرافق له أصيبوا بالذعر وفروا هاربين قصد الاختباء، مع سماع صافرات الإنذار التي حذرت من هجوم صاروخي وشيك.

وكان الوزير البريطاني قد وصل إلى إسرائيل في وقت سابق، الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير كليفرلي موجود هناك لإظهار الدعم لإسرائيل في أعقاب تطورات الوضع العسكري بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان الخارجية البريطانية “وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الثابت مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس الإرهابية”.

وأضاف “سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتوضيح دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

يذكر أن زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تعهّدوا في بيان مشترك، الاثنين الماضي، بدعم “قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها”، وأكدوا دعمهم “الثابت والموحد” لإسرائيل.