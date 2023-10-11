طوفان الأقصى.. القسام تنشر لقطات جديدة لاقتحامها موقع “ناحل عوز” الإسرائيلي (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) مقطع فيديو جديدا يوثق اقتحامها موقع “ناحل عوز” العسكري شرق مدينة غزة خلال الأيام الأولى من عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها يوم السبت الماضي.

وأظهر المقطع لقطات جديدة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام الموقع العسكري الإسرائيلي، وقيام عناصر القسام بقتل عدد من جنود الاحتلال وأسر عدد آخر منهم.

وبرز اسم موقع “ناحل عوز” خلال العملية لكونه من أوائل المواقع التي سيطرت عليها المقاومة، وهو عبارة عن مستوطنة زراعية “كيبوتس” أسست عام 1951، تبعد عن قطاع غزة مسافة أقل من كيلومتر.

ويقع الموقع في الجزء الشمالي من صحراء النقب، بالقرب من الحدود مع غزة، وكان في السابق مسرحاً لعملية اقتحام شهيرة للمقاومة الفلسطينية.