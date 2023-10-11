فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لإخلاء منزلها قبل دقائق من تدميره (فيديو)

قالت مواطنة فلسطينية من سكان قطاع غزة أنه تم تبليغها بمعية زوجها وأولادها بمغادرة البرج الذي يعيشون فيه على وجه السرعة، موضحة أنه ما إن “خرجنا حتى اتصل جيش الاحتلال بزوجي، وطلبوا منا الابتعاد عن مكان البرج على مسافة كيلو متر وزيادة”.

وتابعت: بمجرد ابتعادنا عن البرج، تم تفجيره ليسقط بما فيه من محتويات، ولم نتمكن من أخذ أي من احتياجات الأطفال وأغراضهم.

وتحدثت السيدة الفلسطينية عن لحظة تفجير البرج قائلة “كان المشهد أشبه بيوم القيامة، كل واحد يبحث عن مكان بعيد للاختباء والنجاة من القصف”.

“رسالتنا للاحتلال، يا نصر يا استشهاد”

فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لإخلاء منزلها قبل دقائق من تدميره#طوفان_الأقصى | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/7rm5TIwn40 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وقالت: لم نأخذ أي شيء من متاعنا تركنا كل شيء وراءنا أملًا بأن ننجو من قصف طيران العدو.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ردًا على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء معركة “طوفان الأقصى”، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 1100 والمصابين 5184. بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، منذ بدء المعارك فجر السبت، إلى جانب أكثر من 2900 مصاب.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.