“قد تكون الأخيرة”.. قطاع غزة يوجه صرخة استغاثة للعالم (فيديو)

أطلق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة جديدا للمجتمع الدولي، بينما يتعرض للقصف العنيف من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنازل والمستشفيات، لليوم الخامس على التوالي.

وأعرب متحدث من مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن أمله أن “يكون التجاوب سريعا من المجتمع الدولي مع غزة، حيث تُقتل معاني الإنسانية مع كل صاروخ وقذيفة جديدة يقصف بها الاحتلال الإسرائيلي القطاع.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي من أمام مجمع الشفاء الطبي “صرخة الاستغاثة هذه، ربما تكون الأخيرة التي يطلقها قطاع غزة للعالم”، في ظل ما يتعرض له من عدوان ضارٍ.

وأضاف “إما الآن، يتوقف العدوان وتُمد غزة بأسباب الحياة، وإلا لا قدَّر الله لن يكون هناك أمل في مستقبل للمدنيين جراء ما يلحق بهم نتيجة الوضع الإنساني المتفاقم”.

"وجهوا رسالة غضب عبر الساحات والميادين"..

رئيس حركة حـ ــمـــ ــاس في الخارج يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد #الأقصى والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني#طوفان_الأقصى | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rNIrSlfwhI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

من جهته، دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل الأمة الإسلامية إلى “النفير للجهاد” لنصرة المسجد الأقصى، وطالب بنجدة غزة إغاثيا وماليا.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 200 ألف شخص، أي قرابة 10% من السكان، فروا من ديارهم في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي، وهم معرَّضون لنقص مياه الشرب والكهرباء بسبب الحصار.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة سجلت 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد في مطلع الأسبوع، مضيفا أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع نفدت بالفعل.

من جهتها، قالت مديرة التواصل في “أونروا” تمارا الرفاعي، عبر الفيديو من عمّان، إن الوكالة الأممية ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.