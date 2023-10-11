قيادي في حماس: “طوفان الأقصى” كانت قرارا من كتائب القسام والحركة لم تُبلغ بها إلا بعد بدايتها (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، إن عملية “طوفان الأقصى” كانت “قرارًا من اختيار وإعداد وتجهيز كتائب عز الدين القسام، وهي الجهة المخولة لمثل هذه العمليات”.

وأضاف بدران في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن “حجم الصدمة التي أصابت الجميع تؤكد أن مثل هذه الأمور لا تدار عبر نقاشات سياسية أو حوارات”.

وتابع: حماس حركة مؤسساتية، وكل قسم له اختصاصاته ولديه صلاحياته الخاصة.

وأوضح بدران أن “حركة حماس لم تُبلغ بأداء العملية من قبل كتائب القسام إلا بعد بدايتها”. في إشارة إلى الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمثل هذه العمليات.

وأوضح بدران أنه كان هناك “اتفاق عام سابق بين قيادة الحركة وذراعها المسلح على ضرورة لجم جيش الاحتلال ووقف تدنيس القدس واستهداف المدنيين في الضفة والقطاع”. مؤكدًا أن هذه “العملية جاءت بعد شهور من النقاش بين القيادة السياسية لحركة حماس وقادة ذراعها العسكري”.

وأضاف أن هذه العملية النوعية جاءت لتؤكد للعديد من الأطراف بمن فيهم جيش الاحتلال بأن “قيادة حركة حماس وكتائب عز الدين القسام قادرين على إحداث تغيير نوعي على الأرض”.

وعلى صعيد آخر أوضح بدران أن المطلوب في هذه الظروف هو “وقف عدوان الاحتلال البربري ضد المدنيين في غزة”، مضيفًا أن التعليمات التي تم توجيهها للمقاتلين في الميدان هو “استهداف الجنود الإسرائيليين والمواقع العسكرية”.