مدير مجمع الشفاء في غزة: نشهد وضعا كارثيا ومعظم ضحايا قصف الاحتلال من الأطفال والنساء (فيديو)

أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن المنظومة الصحية في القطاع مهددة بالانهيار في أية لحظة جراء استهداف طيران الجيش الإسرائيلي للأحياء المدنية.

وقال أبو سليمة “نتحدث عن 6000 جريح ومصاب في 5 أيام، هذا أمر لا يطاق”.

وأضاف “خلال ساعات قليلة قد يتوقف العمل بمستشفى الشفاء، لأن غرف العمليات مملوءة عن آخرها ولا يوجد سرير واحد شاغر، وهناك جرحى ومصابون يتلقون العلاج على الأرض”.

وأوضح مدير مجمع الشفاء أن غالبية الإصابات المسجلة كانت وسط الأطفال والنساء، مشددًا على أن ما يقع في غزة هو “جرائم حرب ترتكب في حق أطفال ونساء فلسطين”، ويبدو أن العالم اتخذ قراره واختار الصمت تجاه ما يقع.

وتابع: “هذه حرب لم أعهدها طوال حياتي العملية بمجمع الشفاء بالقطاع، ويبدو أن هناك خطة لقتل جميع أبناء غزة”.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1100 والمصابين 5184، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، إلى جانب 2900 جريح.