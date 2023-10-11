“مسحوا الحي بمن فيه”.. صرخات مؤلمة لفلسطينيين بعد قصف إسرائيلي عنيف لجباليا شمالي غزة (فيديو)

أطلقت امرأة فلسطينية صرختها من وسط الدمار والقصف في غزة، قائلة إن المشهد لا يحتاج إلى تعليق بعد أن دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل فوق رؤوس ساكنيها.

وتساءلت معبرة عن القهر “ما هدفهم الأطفال؟ لماذا يقصفون المنازل والمدنيين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”، مؤكدة أنه جرى تدمير منزل عدد سكانه 50 فردا عدد كبير منهم من الأطفال.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، وضع الفلسطينيين بحي الكرامة في جباليا شمالي قطاع غزة، الذي دمّره قصف الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، بينما يعيش السكان وسط حالة من الهلع والرعب.

وأفاد شاب من الحي بأنه تواصل مع الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني فور بدء القصف على الحي، ووصلت سيارات الإسعاف إلا أنها لم تتمكن من الدخول وسط البنايات المدمرة.

وأضاف الشاب أنه بادر واثنان من أصدقائه بحمل الجرحى من تحت الركام وإيصالهم إلى السيارات، مشيرا إلى أن عدد الأطفال كان كبيرا، ووصف ما شاهده أمس الثلاثاء في حيه بالقول “كان مشهدا من يوم القيامة”.

وما زال سكان الحي ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض، بينما قال الشاب إن صديقيه مفقودان حتى الآن، وإنهما كانا يساعدانه في انتشال الجثث إلا أنه فقد التواصل معهما منذ أمس.

وتعالت صرخات أحد سكان الحي، وهو يقول إن طائرات الاحتلال مسحت مربعا كاملا من المنازل، وإن الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، حتى أضحى حي الكرامة في غزة منطقة منكوبة.





وبادر عجوز فلسطيني بالقول لكاميرا الجزيرة مباشر “هذا الحي يسكنه المدنيون فقط، لا نعلم لماذا قصفوه”. وقال سكان الحي إنهم غادروا منازلهم بعد تلقي أخبار بأنه سيجري قصف الحي، لكنهم عندما عادوا إليه لم يتعرفوا على ملامحه التي شوهها القصف.

وحاول أهالي الحي جمع بعض الأغراض التي بقيت سليمة من ما تبقى من منازلهم، وأكد السكان أن حيّهم لا يضم أي وزارات ولا منشآت حكومية، إنما هو حي يُعرف أنه هادئ في غزة.

وقال السكان إنهم أصبحوا مشردين، ومنهم من احتمى داخل المدارس والمستشفيات، بينما لجأ البعض إلى أقاربهم، مشيرين إلى أنهم لا يتذوقون طعم النوم ليلا أو نهارا من شدة الخوف.

وناشد أهالي جباليا الدول العربية مساعدتهم والوقوف في وجه الاحتلال، وتساءلت امرأة هُدم منزلها “كيف يتفرج علينا العرب وباقي الدول في عز ما نتعرض له؟”.

وأمطرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحي بغارات عنيفة أمس الثلاثاء، بينما يستمر القصف على غزة منذ السبت، ويستهدف منازل ومدارس ومستشفيات والبنية التحتية في غزة المحاصرة منذ أكثر من 17 عاما.

وقال سكان الحي إن الاحتلال لم يمهلهم فرصة لإخلاء المكان، إذ انهالت عليهم الصواريخ بينما كانوا يهمون بالرحيل، مؤكدين للجزيرة مباشر أن المنطقة خالية من أفراد المقاومة الفلسطينية ومع ذلك جرى قصفها.