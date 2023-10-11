مسعف فلسطيني في غزة ينهار باكيا: تذكرت أطفالي ولم أتحمل المشهد (فيديو)

انخرط مسعف فلسطيني في غزة في بكاء مرير خلال نقله عشرات الجرحى والشهداء من الأطفال والنساء الذين لقوا حتفهم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في غزة دون سابق إنذار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، نشرها حساب “الهلال الأحمر الفلسطيني” على موقع فيسبوك، المسعف رامي علي، في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وهو يبكي بحرقة خلال نقله شهداء جراء القصف الإسرائيلي.

وقال رامي “تذكرت أطفالي حينها، ولم أتحمل المشهد الذي أمامي”.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ردا على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء معركة طوفان الأقصى، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف 950 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 قتيل. في المقابل، شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وإنهم يعيشون ظروفا صعبة.