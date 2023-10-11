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مسيرات بمدن فلسطينية و”طوفان” في الأردن لنصرة غزة والأمن الفرنسي يفرق محتجين بالهراوات والغاز (فيديو)

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11/10/2023

خرج مئات الفلسطينيين من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، في مسيرات حاشدة نصرة لأهل  قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجابت مسيرات حاشدة وغاضبة رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، والعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات، الأعلام الفلسطينية وصورا لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في قطاع غزة، بينما أطلقت مئات السيارات التي جابت شوارع المدن والبلدات أبواقها، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في العديد من محاور ومداخل ومفارق المدن والبلدات وعلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والغاز السام والمسيل للدموع.

واشتبكت قوات الاحتلال مع المحتجين على حاجز حوارة بعد وصول مسيرة داعمة لغزة من مدينة نابلس.

ونشر الاحتلال طائرات بدون طيار في أجواء الضفة الغربية، ودفع بالمئات من جنوده إلى الحواجز ومناطق المواجهات.

وشهد الأردن أعدادا مهولة من المتضامنين والمحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضخمة حملوا فيها عنوان “طوفان الأردن”، لكثافة المشاركين.

وجاب المشاركون شوارع عمّان حاملين الأعلام الفلسطينية والأردنية وملتحفين بالكوفيات، وعلت تكبيرات المشاركين في المسيرة الحاشدة والهتافات للمقاومة الفلسطينية.

وشهدت عواصم عربية أخرى مسيرات نصرة لأهل غزة، إذ خرج عشرات الجزائريين إلى الشوارع، أمس الأربعاء، حاملين علما طويلا ورافعين التكبيرات.

وفرّقت قوات الأمن الفرنسية المشاركين في وقفة لدعم الشعب الفلسطيني بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وهاجم رجال الشرطة المتظاهرين في مدينة ليون بعنف.

وهاجم رجال الشرطة المحتجين فور رفع لافتة عليها علم فلسطين وكُتب عليها “فلسطين حرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي