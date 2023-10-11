مسيرات بمدن فلسطينية و”طوفان” في الأردن لنصرة غزة والأمن الفرنسي يفرق محتجين بالهراوات والغاز (فيديو)

خرج مئات الفلسطينيين من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، في مسيرات حاشدة نصرة لأهل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجابت مسيرات حاشدة وغاضبة رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، والعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى.

تغطية صحفية: "مسيرة حاشدة في رام الله نصرة وإسنادا لغزة". pic.twitter.com/L3RcXLhH6l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2023

ورفع المشاركون في هذه المسيرات، الأعلام الفلسطينية وصورا لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في قطاع غزة، بينما أطلقت مئات السيارات التي جابت شوارع المدن والبلدات أبواقها، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال.

تغطية صحفية: "مسيرة نصرة لغزة في مدينة طولكرم". pic.twitter.com/PlzLZNmEhC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 10, 2023

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في العديد من محاور ومداخل ومفارق المدن والبلدات وعلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والغاز السام والمسيل للدموع.

مسيرة مركبات في أريحا، نصرة وإسنادا لغزة. pic.twitter.com/UKwsob4hay — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2023

واشتبكت قوات الاحتلال مع المحتجين على حاجز حوارة بعد وصول مسيرة داعمة لغزة من مدينة نابلس.

اندلاع مواجهات ضد قوات الاحتلال على حاجز حوارة بعد وصول مسيرة داعمة لغزة من مدينة نابلس pic.twitter.com/JQF8wi267l — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 10, 2023

مسيرة مركبات في نابلس تتوجه نحو حواجز الاحتلال، نصرة لغزة pic.twitter.com/2zzyzUlVRg — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 10, 2023

ونشر الاحتلال طائرات بدون طيار في أجواء الضفة الغربية، ودفع بالمئات من جنوده إلى الحواجز ومناطق المواجهات.

وشهد الأردن أعدادا مهولة من المتضامنين والمحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضخمة حملوا فيها عنوان “طوفان الأردن”، لكثافة المشاركين.

وجاب المشاركون شوارع عمّان حاملين الأعلام الفلسطينية والأردنية وملتحفين بالكوفيات، وعلت تكبيرات المشاركين في المسيرة الحاشدة والهتافات للمقاومة الفلسطينية.

طوفان الأردن.. أعداد هائلة من الأردنيين يشاركون في مسيرة نصرة لغزة pic.twitter.com/94sRmzFDBq — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 10, 2023

وشهدت عواصم عربية أخرى مسيرات نصرة لأهل غزة، إذ خرج عشرات الجزائريين إلى الشوارع، أمس الأربعاء، حاملين علما طويلا ورافعين التكبيرات.

وفرّقت قوات الأمن الفرنسية المشاركين في وقفة لدعم الشعب الفلسطيني بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وهاجم رجال الشرطة المتظاهرين في مدينة ليون بعنف.

وهاجم رجال الشرطة المحتجين فور رفع لافتة عليها علم فلسطين وكُتب عليها “فلسطين حرة”.