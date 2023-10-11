مشاهد من اقتحام كتائب القسام موقع “عين هبشور” العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر عملية اقتحامها لموقع “عين هبشور” العسكري الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى بغلاف غزة.

وأظهر مقطع الفيديو أفرادا من كتائب القسام، وهم يقتحمون الموقع العسكري الإسرائيلي صباح يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال العملية المباغتة التي نفذتها الكتائب وفصائل فلسطينية.

ونقل بيان كتائب عز الدين القسام عن وسائل الإعلام الإسرائيلية قولها “هناك عدد من القتلى وعشرات الإصابات بعضها بحال الخطر الشديد نتيجة القصف الصاروخي العنيف”.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى” وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.