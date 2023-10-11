منظمة حقوقية عدَّتها جريمة حرب.. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين غير مسلحين (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو لما زعم أنه “تحييد لأربعة إرهابيين في منطقة شاطئ زكيم اليوم بعد تبادل لإطلاق النار”.

ويُظهر تحليل لقطات الفيديو بشكل واضح استسلام 4 أفراد غير مسلحين وانبطاحهم على الأرض، بينما لا تَظهر معهم أسلحة أو معدات، قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإعدامهم.

ويُبيّن الموقع الجغرافي للفيديو أنه على بُعد نحو 350 مترا فقط من السياج الحدودي لقطاع غزة.

التلاعب بمسرح الجريمة

وحلل المرصد الأورومتوسطي -وهو منظمة مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف ولها مكاتب إقليمية وممثلون في أوروبا والشرق الأوسط- الفيديو، مؤكدا التلاعب بمسرح الجريمة.

وقال المرصد في بيان على فيسبوك اليوم الأربعاء “جريمة حرب محتملة مزعجة للغاية. نشر جيش الدفاع الإسرائيلي فيديو مزيفا يزعم فيه القضاء على المقاتلين الفلسطينيين”.

כוח צה"ל מגדוד 52 של חטיבת השריון 401, בשיתוף עם כח לוחמים מיחידת מגלן, זיהה מוקדם יותר היום ארבעה מחבלים חמושים במרחב חוף זיקים.

כוחות מגדוד 17 (ביסלמ"ח) ניהלו עם המחבלים חילופי אש במרחב וחיסלו אותם pic.twitter.com/yt4XQDsKqB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

وأضاف بيان المرصد “لكن لقطاتهم تُظهر أفرادا غير مسلحين، يرفعون أيديهم للأعلى، ويتهيأون للاستسلام قبل أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بإعدامهم من الخلف”.

وتابع البيان “بعد ذلك جرى التلاعب بمسرح الجريمة، ويبدو أنه تمت إضافة بنادق هجومية إلى الجثث، قد يكون هؤلاء الأفراد مدنيين عبروا السياج بعد انهياره”.

وأشار بيان المنظمة الحقوقية إلى أن ما حدث عمل من أعمال الإعدام خارج نطاق القانون، ويُشكل جريمة حرب.