نازحون بمدارس الأونروا في غزة: الملاجئ لا تحمينا من قصف الاحتلال ونعاني الجوع والعطش والبرد (فيديو)

هجَّر القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السبت آلاف الفلسطينيين من منازلهم، ومنهم العجوز حسناء أحمد (76 عاما) التي تمكث وآخرون كُثر في إحدى مدارس (أونروا) بالقطاع المحاصر.

افترشت المرأة الأرض في إحدى زوايا ساحة المدرسة، وهي تبوح لكاميرا الجزيرة مباشر عن مأساتها. تعاني العجوز من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، كما أنها لا تقوى على المشي بسبب إعاقة في قدمها.

قالت حسناء إنها تسكن على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها لا تعلم ما يجري غير أنها أُخبرت وجيرانها أن عليها إخلاء المنطقة، ثم جيء بها إلى هنا.

تشكو العجوز قلة الماء الصالح للشرب والأفرشة، كما تحدثت عن قلة المواد الغذائية مما يجعلها بحالة صحية رثة. بكت الخالة وهي تقول إنه جرى إخبارها أن منزلها دُك في القصف.

محمد إسماعيل، فلسطيني مُقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقاسم الخالة حسناء الملجأ نفسه، ويقول للجزيرة مباشر إن المدارس غير آمنة هي الأخرى، إذ تنزل صواريخ الاحتلال بالقرب منها، بينما هُجّروا من منازلهم بسببها.

يقول إسماعيل إن النازحين يحتاجون إلى كل شيء، وإن المدرسة ليس بها حتى الماء، بينما طلب مدَّهم بالأغطية والأكل.

تساءل النازح بحرقة عن ذنب الأطفال الذين يعيشون التشرد داخل وطنهم، والذين هُجّروا من أرض آبائهم ثم يشهدون التهجير مرة أخرى.

وطالب النازحون الدول العربية بالتدخل لتقديم المساعدات لهم، بينما طلبوا النصر للمقاومة الفلسطينية التي تواجه الاحتلال، مشددين على أنهم يعيشون في حرب دائمة.

أما الشاب عبد الرحمن عياد، فقد أكد لكاميرا الجزيرة مباشر أن هذه الملاجئ التي نزح إليها أهالي قطاع غزة غير آمنة، وأنهم لا يشعرون بالاطمئنان على أرواحهم وأسرهم.

ويتخذ النازحون الفلسطينيين من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) مراكز للإيواء في مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.

لكن الوضع داخلها مأساوي، إذ لا يتوافر ماء ولا طعام، بينما تصل إليهم الصواريخ.

وقالت أونروا، الأربعاء، إن قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية إذا لم تُفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات.

وتستضيف الوكالة الأممية في مدارسها نحو 200 ألف نازح في 83 مدرسة تُستخدَم مراكز إيواء، حسب الناطق باسم أونروا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن مواجهة مستمرة منذ فجر السبت مع فصائل فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة، الأحد، لوسائل إعلام إن “النازحين يمكثون في 44 مدرسة تابعة لأونروا وموزعة على مناطق مختلفة من القطاع”.