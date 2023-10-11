هيئة البث الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى 1200

أعلنت هيئة البث الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين ليصل إلى 1200، وأكثر من 3000 جريح منذ بداية الحرب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أسماء 32 ضابطا وجنديا إضافيا قتلوا خلال المعارك، ليصل إجمالي قتلاه إلى 155.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ 900 شهيد، بينهم 260 طفلا و230 امرأة، فضلا عن إصابة 4500 آخرين بجروح متفاوتة.