وزراء الخارجية العرب يدينون قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ويدعون إلى رفع الحصار عن غزة

أدانت الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، وقتل المدنيين “من الجانبين” في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في اجتماع طارئ عقدته، الأربعاء.

وأكد الوزراء في أعقاب الاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة “ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، من خلال منظمات الأمم المتحدة”.

وطالبوا بـ”إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها”.

وأدان وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، “قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم”.

ودعوا في بيان إلى ضبط النفس والتركيز على توصيل المساعدات الإنسانية، وطالبوا إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.

وأكدوا ضرورة إحياء العملية السلمية، وإطلاق مفاوضات جادة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مشددين على أن “تحقيق السلام العادل هو الضمانة الوحيدة للاستقرار في المنطقة”.

وقالوا إنه يجب دعم السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا.

أدان وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم في #القاهرة العـدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود إليهم بشكلٍ فوري. وحذر الوزراء من تهجـيـر الشعب الفلسطيني خارج أرضه وشدّدوا على منع تفاقم أزمة اللاجئين،… pic.twitter.com/KXHiAJebhm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2023

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: “نتضامن مع الفلسطينيين في غزة، لأنهم يتعرضون لمجزرة يتعين وقفها وإدانتها فورًا”.

وحذّر حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.

والثلاثاء، أعلن زكي في بيان، عقد اجتماع استثنائي وزاري، الأربعاء، بناء على طلب فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري لبحث “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.