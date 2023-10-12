أب فلسطيني أصيبت طفلته في قصف إسرائيلي: ماذا فعلت لين لتُقتل؟ (فيديو)

نقل أب فلسطيني طفلته الصغيرة إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهي ملطخة بالدماء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر وضع الطفلة التي أصيبت على مستوى الرأس وهي مدرجة في دمائها على ناقلة المستشفى.

وتساءل الأب وقد غلبته الدموع عن ذنب الأطفال قائلا “ماذا فعلت لين لتُقتل؟”، مؤكدا أن الاحتلال يذبح الأطفال الأبرياء، فيما يدعي أن المقاومة الفلسطينية تفعل.

ونقل الطاقم الطبي في مجمع الشفاء الطفلة لين إلى غرفة العمليات بعد الإصابات البليغة التي لحقت بها جراء قصف الاحتلال.

واستُشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أطفال ونساء استُشهدوا في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بـ4 صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها.

ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، فيما ما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام وتتواصل المحاولات لإخراجهم وانتشال المواطنين والمسعفين لهم.