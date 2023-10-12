الاحتلال يعتقل 62 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون تزامنا مع قصف غزة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 62 فلسطينيا بينهم أسرى محررون.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من جنين وأريحا وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس، ومن القدس وقلقيلية وطولكرم.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين وجيش الاحتلال في محافظة نابلس، أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السبت إلى 28.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان عن ارتفاع عدد الشهداء في بلدة قصرة إلى 4 بعد استشهاد شاب متأثرا بإصابته بالرصاص، وإصابة 13 آخرين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في بلدة قصرة بمدينة نابلس بينهم طفلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين ومستوطنين هاجموا البلدة، تدخل على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشهود أن المستوطنين والجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي اتجاه المواطنين.