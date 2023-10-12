الاحتلال يواصل قصف المدنيين في غزة وحماس تدعو إلى النفير العاجل في الضفة الغربية (شاهد)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيم “يبنا” للاجئين برفح جنوبي غزة، في ظل مواصلته سياسة الأرض المحروقة في القطاع لليوم السادس على التوالي.

وأظهرت اللقطات حجم الدمار في المخيم الذي انهار عدد من مبانيه فوق رؤوس ساكنيه جراء القصف المتواصل بالطيران وراجمات الصواريخ.

وتعمل الطواقم الطبية والدفاع المدني على نقل الجثث والجرحى من تحت الركام في عدد من مناطق قطاع غزة. وقال الدفاع المدني في بيان إن طواقمه “تعمل بكل إمكاناتها للاستجابة للعدد الكبير من الأحداث ويتم التعامل في الأولوية على إنقاذ الأرواح”.

دعوات النفير العاجل

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى “النفير العاجل” والتصدي للجيش والمستوطنين الإسرائيليين.

وقالت الحركة في بيان “نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومينا الأبطال، وكل من يستطيع حمل الحجر والسكين والسلاح، النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يغيرون ويعتدون على قرانا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.

#عاجل حماس: نهيب بجماهير شعبنا النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يعتدون على قرانا في الضف — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 12, 2023

وأضافت “فعلى على كل حر وشريف، الانطلاق لردع هؤلاء المجرمين عن غيّهم في الاعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى من قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وتشن إسرائيل في المقابل عملية باسم “السيوف الحديدية”، واستشهد على إثر غاراتها على غزة 1417 فلسطينيا وأصيب 6268 آخرون، في حين قُتل 1300 إسرائيلي بهجمات على مستوطنات غلاف غزة، بحسب مصادر رسمية من الجانبين.