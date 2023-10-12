الصليب الأحمر يحذر من الوضع الإنساني في غزة ويطلب إدخال المساعدات القريبة من النفاد

حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “سيخرج عن السيطرة بسرعة” في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة.

وقال كاربوني في مؤتمر صحفي، إن “ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود -لكن على الأرجح لبضع ساعات- لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات”.

وشدد مدير الصليب الأحمر على ضرورة السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بأمان، مشيرا إلى أن الإمدادات القليلة جدا داخل غزة لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين فترة طويلة.

وتابع قائلا “هناك إمدادات في غزة، وقود وكلور ومساعدات طبية. لدينا بعض مخزونات المساعدات ونرغب في توزيعها”.

وأوضح أنه “بالإمدادات التي لدينا داخل قطاع غزة، لن نتمكن من دعم المدنيين فترة طويلة، لذلك نحتاج إلى أن نتمكن من جلب إمدادات إلى غزة”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارات مكثفة على أحياء سكنية غربي قطاع غزة بينها حي الكرامة؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب تقارير فلسطينية.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1354 وإصابة أكثر من 6049 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات والفلسطينيين في الضفة الغربية.

واخترق مقاتلو المقاومة السياج الحدودي الذي يحيط بغزة ودخلوا إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”؛ مما أسفر عن مقتل 1300 شخص وإصابة 3300 آخرين بينهم 28 في حالة حرجة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.