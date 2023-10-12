الناجية الوحيدة.. رضيعة مجهولة الهوية تصل إلى مستشفى الشفاء في غزة من جباليا (فيديو)

وصلت إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة، صباح اليوم الخميس، رضيعة دون أهلها على يد أحد المسعفين في الفرق التطوعية، بعد أن انتشلت من تحت الأنقاض في منطقة جباليا شمالي غزة.

وقال المُسعف من فريق “كشافة الهلال الأحمر”، لكاميرا الجزيرة مباشر إن فُرق الإنقاذ لا تعرف أي معلومات عن الرضيعة التي هُدم منزل أسرتها جراء القصف، فيما بلغتهم أنباء عن استشهاد والدتها وإصابة والدها.

وأكد المُسعف، وهو طبيب من فُرق الإنقاذ التطوعية، أن حالتها الصحية مستقرة رغم سقوط المنزل عليها وأسرتها، وأشار إلى أنه سيقوم بتسجيل دخول لها في مستشفى الشفاء، فيما تنتظر الطواقم الطبية تواصل أحد أفراد العائلة.

وقد تكون الرضيعة هي الناجية الوحيدة من عائلتها بعد قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزلهم بين أخرى للمدنيين يصر على تدميرها ومسحها دون تحذير ساكنيها في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة صعب ومؤلم، إذ يشهد وصول إصابات خطيرة وشهداء جراء القصف على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن المنظومة الصحية في القطاع مهددة بالانهيار في أية لحظة جراء استهداف طيران الجيش الإسرائيلي للأحياء المدنية.





وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي أيام، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1203 وإصابة أكثر من 5763 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات والفلسطينيين في الضفة الغربية.

واخترق مقاتلو المقاومة السياج الحدودي الذي يحيط بغزة ودخلوا إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص وإصابة 3300 آخرين بينهم 28 في حالة حرجة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.