“بدي بابا”.. طفل مصاب بقصف منزله في غزة يَبكي أباه (فيديو)

“بدي بابا، وينو بابا”.. كلمات رددها طفل فلسطيني مصاب وسط دموع ونحيب وهو يتلقى العلاج، اليوم الخميس، داخل مركز طبي بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل أسرته بمدينة دير البلح في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو الألم الذي عاناه الطفل وهو تحت تأثير الصدمة من هول الفاجعة، وقد علت الأتربة كل جسده بسبب انهيار المنزل عليه.

وأفادت مصادر محلية أن أكثر من 30 شهيدا، بينهم أطفال، ارتقوا جراء قصف منازل مواطنين في دير البلح بغزة.

ونقل المصور الصحفي حازم مزيد، مشاهد مروعة من مستشفى “شهداء الأقصى” بعد القصف المتواصل اليوم على دير البلح (المحافظة الوسطى).

واستقبل المستشفى عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وحمل آباء جثث أطفالهم وسط نحيب الأمهات.

وهرعت الرافعات إلى مكان القصف لرفع الأنقاض وسط ذعر بين السكان، ونُقل المصابون على متن سيارات خاصة لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول جراء الدمار الشامل.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1417 وإصابة أكثر من 6268 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات والفلسطينيين في الضفة الغربية.

واخترق مقاتلو المقاومة السياج الحدودي الذي يحيط بغزة ودخلوا إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”؛ مما أسفر عن مقتل 1300 شخص وإصابة 3300 آخرين بينهم 28 في حالة حرجة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.