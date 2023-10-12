جيش الاحتلال الإسرائيلي: إلقاء 6000 قنبلة تزن 4000 طن على غزة منذ بدء الحرب (فيديو)

أعلنت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن قواتها ألقت 6000 قنبلة تم توجيهها إلى نحو 3600 هدف.

وأضاف الجيش أن إجمالي القنابل التي تم إلقاؤها منذ يوم السبت الماضي، بلغ وزنها 4 آلاف طن.

وبثث وزارة الدفاع الإسرائيلية مقاطع “فيديو” كشفت فيها عن أهم المناطق التي تم استهدافها بالقنابل والصواريخ الموجهة.

وقالت إن “من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها أهداف القيادة والسيطرة والبنى التحتية العسكرية الاستراتيجية ومواقع إنتاج الذخائر وأصول الاستخبارات وأهداف القيادة وأهداف التفوق البحري وأهداف الصواريخ”.

בתקיפות נהרגו מאות מחבלים ונתקפו למעלה מ-3,600 מטרות. בין המטרות שהותקפו מטרות פיקוד ושליטה, תשתיות צבאיות אסטרטגיות, אתרי יצור אמצעי לחימה, נכסי מודיעין, מטרות הנהגה, מטרות עליונות ימית ומטרות המערך הרקטי. עד כה הוטלו כ-6,000 פצצות על רצועת עזה במשקל 4,000 טון >> pic.twitter.com/OCu09rHQwg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 12, 2023

وأطلقت إسرائيل حملة القصف المدمرة وغير المسبوقة على قطاع غزة غداة شن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجومًا مباغتًا السبت الماضي، تمكنت خلاله من اقتحام مستوطنات وقواعد للجيش الإسرائيلي في محيط القطاع.

واخترق مقاتلو المقاومة السياج الحدودي الذي يحيط بغزة ودخلوا إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص وإصابة 3300 آخرين بينهم 28 في حالة حرجة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 1448 فلسطينيًا بينهم 447 طفلًا و248 امرأة، فضلًا عن إصابة 6868 آخرين.