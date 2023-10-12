الأخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إلقاء 6000 قنبلة تزن 4000 طن على غزة منذ بدء الحرب (فيديو)

آثار الدمار الهائل نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة
آثار الدمار الهائل نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة (رويترز)
12/10/2023-|آخر تحديث: 12/10/202307:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن قواتها ألقت 6000 قنبلة تم توجيهها إلى نحو 3600 هدف.

وأضاف الجيش أن إجمالي القنابل التي تم إلقاؤها منذ يوم السبت الماضي، بلغ وزنها 4 آلاف طن.

وبثث وزارة الدفاع الإسرائيلية مقاطع “فيديو” كشفت فيها عن أهم المناطق التي تم استهدافها بالقنابل والصواريخ الموجهة.

وقالت إن “من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها أهداف القيادة والسيطرة والبنى التحتية العسكرية الاستراتيجية ومواقع إنتاج الذخائر وأصول الاستخبارات وأهداف القيادة وأهداف التفوق البحري وأهداف الصواريخ”.

وأطلقت إسرائيل حملة القصف المدمرة وغير المسبوقة على قطاع غزة غداة شن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجومًا مباغتًا السبت الماضي، تمكنت خلاله من اقتحام مستوطنات وقواعد للجيش الإسرائيلي في محيط القطاع.

واخترق مقاتلو المقاومة السياج الحدودي الذي يحيط بغزة ودخلوا إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص وإصابة 3300 آخرين بينهم 28 في حالة حرجة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 1448 فلسطينيًا بينهم 447 طفلًا و248 امرأة، فضلًا عن إصابة 6868 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل