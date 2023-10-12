خبير في الصحافة الأخلاقية: آن الأوان لنقل الرواية الفلسطينية في وسائل الإعلام الغربية دون تحيز (فيديو)

كشف آيدان وايت الخبير الدولي في مجال الصحافة الأخلاقية أن المشهد العام للحرب الدائرة في غزة، يلزم المؤسسات الإعلامية الغربية بضرورة التمييز بين الأخبار الحقيقية والمعلومات الزائفة، ونقل الرواية الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الرواية الإسرائيلية بهدف تحقيق تغطية شاملة بعيدا عن الانحياز.

وقال وايت خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن وسائل الإعلام في الدول الغربية كانت تقتفي أثر حكوماتها، وكانت “متعاطفة مع إسرائيل وحاجتها للأمن والدفاع عن مواطنيها، ولم تعط العناية اللازمة لمعاناة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة”.

وأضاف أن هذه القضية كانت مثار جدل طويل، حيث كان الصحفيون في دول الغرب يمارسون نوعا من “التحيز غير المقصود”، مشيرا إلى أن الوضع تغير الآن وأن كل صحفي أو مؤسسة إعلامية أصبحت ملزمة بنقل الوقائع والحقائق كاملة غير منقوصة، وعرض جميع الروايات بما يساعد على تقديم تغطية حقيقة ما يجري على الأرض.

فشلت في إثبات تلك المزاعم.. أخبار مزيفة في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية تزعم قطع حماس لرؤوس الأطفال#الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9Xhk1ibXQ2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2023

وأوضح وايت أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كانت متهمة بالانحياز للرواية الإسرائيلية في بعض الأحيان، كما أنها اتهمت في فترات أخرى بالانحياز للفلسطينيين.

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية التي تراهن على أخلاقيات مهنة الصحافة، مدعوة للتصدي للمعلومات الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن منصة “إكس” -تويتر سابقا- أصبحت مصدرا للكثير من المعلومات المضللة والصور الزائفة.