خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

شنّت إسرائيل، اليوم الخميس، قصفًا صاروخيًا متزامنًا على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، ما أخرجهما عن الخدمة.

وبحسب القناة 12 العبرية، قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم جاء ردًا على إطلاق قذائف “هاون” على هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس.

وذكرت وسائل إعلام سورية نقلًا عن مصدر عسكري، أن “العدو الإسرائيلي نفّذ بعد ظهر اليوم بالتزامن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ مستهدفًا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة”.

واعتبر المصدر أن القصف “محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة”.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافًا إيرانية وأخرى لـ”حزب الله”.

وجاء القصف الجديد في وقت تتواصل فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى في غزة.