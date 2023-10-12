“رائحة الموت في كل مكان”.. شهود عيان يصفون الوضع في غزة إثر العدوان الإسرائيلي

شن الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، غارات جديدة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتجول مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح داخل أروقة مستشفى الشفاء بغزة، والتي توافد عليها منذ الصباح الباكر عشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلي.

وأكد أحد شهود العيان لمراسل الجزيرة مباشر أن القصف أسفر عن عشرات الضحايا، مشيرا إلى أن العديد منهم ما زال تحت أنقاض المباني المدمرة حتى الآن.

وأضاف “ما تم قصفه اليوم هو منازل سكنية يقطنها عائلات بينهم نساء وأطفال، وتم قصفها دون سابق إنذار. في هذا المبنى كان موجود حوالي 70 طفلا لا نعرف مصيرهم إلى الآن”.

وتابع “هذا هو الاحتلال الذي لا يرحم أحدا، هذا هو الإرهاب الحقيقي. يا عرب يا مسلمين، تعالوا شوفوا الجرائم اللي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني. عائلات بأكملها مُسحت من السجل المدني، أحياء ومدن مُحيت من الجغرافيا. رائحة الموت في كل مكان”.

واستطرد “بدهم يهجّرونا بدناش نتهجّر، بدنا نموت في أرضنا، فليستشهد منا من يستشهد، كل عائلاتنا فداء للقدس وفداء لحرائر القدس وفداء لفلسطين. كل الشعب الفلسطيني الآن شهيد مع وقف التنفيذ”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 18 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، إثر قصف الاحتلال منزلين في خان يونس جنوبي القطاع.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع أن نحو 60 % من الإصابات هي من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة في عزة إن أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 1203 شهداء فضلا عن إصابة ما يربو على 5763 آخرين.