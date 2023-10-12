فلسطيني قتَل الاحتلال عائلته: لا تظنوا أننا سنشرُد من أرضنا عبر الممرات الآمنة (فيديو)

وقف المواطن الفلسطيني أبو أحمد المصري بشموخ على ركام منزله الذي دمّره الاحتلال الإسرائيلي في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب غزة، صباح اليوم الخميس، ووجّه كلمات مزلزلة لإسرائيل والعالم.

وأكد المواطن الذي استُشهد جميع أفراد عائلته أنه سيظل في أرضه ولن يغادرها، ووجه كلماته عبر شاشة الجزيرة مباشر إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلا “اقتُل كما تشاء، لكنك لن تنال من قوتنا وعزيمتنا”.

وأضاف المواطن المكلوم رافعا سبابته في رسالة تحذيرية للاحتلال: “هل يفكرون أنهم بعد قصفنا سيفتحون لنا ممرات آمنة عبر سيناء وسنخرج منها؟!” مستدركا “لا هم مخطئون لا يعرفون عجينة الشعب الفلسطيني القوي الذي يؤمن بالانتصار، نحن خلقنا لننتصر، نحن في أرض الرباط”.

وروى أبو أحمد وهو الناجي الوحيد من منزل عائلة المصري، لحظات الفاجعة موضحا أن القصف جرى على الساعة 7:30 صباحا، عندما كان أفراد العائلة نياما “ظنا منا أننا آمنون في بيوتنا”.

حكى الرجل عن اللحظات المؤلمة برباطة جأش، وهو يقول “عندما سقط المنزل فوق رؤوسنا طلبت من أبنائي “اللي عايش يقول اسمه”، وتابع “رأيت الموت بعيني ومات أطفالي لكني لم أشعر بالخوف ولو للحظة”.

وقال لكاميرا الجزيرة مباشر بقوة واضحة وبكلمات موجعة، “في اللحظة التي أحدثكم فيها أقف على أنقاض منزلي وما زال أفراد من عائلتي تحت الركام”.

وأضاف المتحدث: “خرجت من تحت الركام شامخا لأوجّه رسالتي لهذا العالم الذي يصمت عن العدوان والمجازر وقتل الأبرياء في منازلهم، وأقول لهم لن تكسروا إرادة الشعب الفلسطيني”.

وتساءل المواطن الفلسطيني: “هل هذا موقع عسكري؟ هل توجد هنا أي آثار للمقاومة؟”، مستدركا “نحن مدنيون بسطاء نزحنا من أراضينا التي احتلها الإسرائيليون”.

وزاد أبو أحمد: “أوجه رسالة للقيادات العربية: يجب أن تركبوا مع شعب فلسطين قطار الانتصار، بالوقوف في وجه العدوان الغاشم الذي يطال البشر والحجر في القطاع”.

قال أبو أحمد كلماته ومضى إلى مجمع الشفاء الطبي لتشييع جثامين أطفاله وأسرته، فيما رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشهد دمار مهول في المخيم، حيث قُصفت نحو 10 منازل مكتظة بالسكان من طرف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ونسفت صواريخ جيش الاحتلال منازل بمن فيها، وفقدت عائلة المصري في المخيم عددا كبيرا من أفرادها.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي أيام، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1354 وإصابة أكثر من 6049 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات والفلسطينيين في الضفة الغربية.