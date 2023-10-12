10 شهداء بينهم نساء وأطفال في مخيم الشاطئ غرب غزة (فيديو)

استُشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، بقصف صاروخي إسرائيلي لمنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أطفالا ونساء استُشهدوا في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بـ4 صواريخ لمنازل متلاصقة.

ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، ولا تزال أعداد من المواطنين تحت الركام، وتتواصل محاولات المواطنين والمسعفين لانتشالهم.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، إذ دُمّر أكثر من 1000 منزل بشكل كامل، وشُطبت عائلات كثيرة بأكملها من سجل الأحياء.

ويعاني أهالي القطاع عدوانا غاشما تستخدم فيه آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات، التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقد شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارات مكثفة على أحياء سكنية غربي قطاع غزة بينها حي الكرامة؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب تقارير فلسطينية.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ردًّا على “طوفان الأقصى” الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر السبت، واخترقوا فيه السياج الحدودي الذي يحيط بغزة واقتحموا الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”؛ مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وإصابة ما يزيد على 2700 واحتجاز العشرات من الرهائن، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 1203 وإصابة أكثر من 5763 آخرين.