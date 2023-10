أوزيل ومحرز يتضامنان مع فلسطين وملاكم بريطاني ينتقد الصمت العالمي تجاه الاحتلال

نشر رياضيون عرب وأجانب رسائل دعم وتضامن لشعب فلسطين في وجه عدوان الاحتلال.

فكتب لاعب منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد السابق، مسعود أوزيل على حسابه الرسمي عبر “إكس”: “الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال، فهم يفقدون حياتهم في الحرب -على كلا الجانبين- إنه لأمر مفجع للغاية ومحزن”.

وختم رسالته قائلًا: “من فضلكم أوقفوا الحرب”، وأرفقها بصورة له عليها العلمان التركي والفلسطيني.

Praying for humanity. 🤲🏼 Praying for peace. 🤲🏼🇵🇸 Innocent people and especially innocent kids are losing their lives in the war – on both sides. It's so heartbreaking & sad. 😥💔 PLEASE STOP THE WAR!!! ❌❌❌ pic.twitter.com/20RwkU83pz

ونشر لاعب المنتخب الجزائري رياض محرز صورة له من مباراة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر، وكان حاملًا علم فلسطين رفقة اثنين من زملائه، وعلّق عليها: “نحن نريد السلام”.

فيما نشر الملاكم الأوليمبي البريطاني أمير خان، رسالة مؤثرة عبر حسابه على “إكس” قال فيها “طوال مسيرتي المهنية، كان هدفي أن أصبح بطلًا، وأن أستخدم شهرتي وتأثيري لإحداث تغيير إيجابي في العالم، لم أخف أبدًا من التعبير عن رأيي والوقوف في وجه الباطشين”.

وأكمل: “عندما تعرضت أوكرانيا لهجوم من روسيا مؤخرًا، سافرت شخصيًا إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين المشردين بفعل الحرب، لقد تحدثت مع الكثير من الناس عن هذه الفظائع، لكن بينما يراقب العالم ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين.. لماذا؟”.

وأوضح أن البعض خائف من دعمه لفلسطين، ونبه إلى أن العالم سيتذكر من تحدث ومن صمت، وختمها بالآية القرآنية: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

My entire career, my aim was to become a champion and use my fame and influence to make a positive change in the world. I’ve never been scared to speak my mind and stand up for the down trodden.

Recently when Ukraine was attacked by Russia, I personally flew to Poland to support…

— Amir Khan (@amirkingkhan) October 12, 2023