استشهاد طفل في نابلس وشابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل أمير مليطات (14 عاما) بعد أن أصيب برصاص الاحتلال في الرأس.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع “جيشوري” الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية بكثافة باتجاه شبان خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة والضفة؛ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهما، وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفى “الشهيد ثابت” في المدينة.

كما أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

وأفادت (وفا) بإصابة الشابين برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل بعد مسيرة نصرة لغزة. pic.twitter.com/JTVn1la2TY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 13, 2023

وأصيب شاب برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، وتركزت المواجهات في محيط البلدية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى في بيت لحم، وقد وصفت حالته بأنها خطرة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع ، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

اندلاع مواجهات على حاجز بيت إيل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة pic.twitter.com/bqRHptnfEb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 13, 2023

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومدخل بلدة ديراستيا غربا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز السام المسيل للدموع.

وفي هذا السياق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة قراوة بني حسان، التي تفصل القرى والبلدات الغربية عن مدينة سلفيت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز العسكري في محيط مستعمرة “بيت إيل”، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشباب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة؛ مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاجز عناب العسكري.

وخرجت مسيرات في الخليل وبلدتي دورا ويطا جنوب الخليل تلبية لدعوة حركة فتح وفصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدًا بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.